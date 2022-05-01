TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - Sarıyer: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor, evinde Sarıyer'i 4-2 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Alper Akarsu, Hüseyin Can, Furkan Ulu
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Melik Derin (Barış Zeren dk. 46), Alaattin Hamza Ok, Emre Dayan (Doğukan Emeksiz dk. 46), Ferhat Çulcuoğlu, Ömer İnan (Cihan Hanalp dk. 36) , Mehmet Abdullah Çoban, Mithat Pala, Burak Çoban (Yavuz Selim Tek dk. 78 ?), İlke Tankul (Mert Polat Keklik dk. 86 ?)
Sarıyer: Mehmet Doğan, Selim Kayacı (Mustafa Akın dk. 66 ?), Hüseyin Altuğ Taş (Hüsnü Başkurt dk. 46), Cihan Özkara (Doğanay Kaya dk. 83 ?), Nuri Terliksiz, Mertcan Açıkgöz (Barış Memiş dk. 66 ?), Ramazan Övüç, Berkan Mahmut Keskin, Bertul Kocabaş, Ramazan Çevik, Taha Yalçıner (Adem Koçak dk. 66 ?),
Goller: Burak Çoban (dk. 12), Mithat Pala (dk. 45), Alper Tursun (dk. 45+1), Doğukan Emeksiz (dk. 60) (Afyonspor), Cihan Özkara (dk. 17 ve 23) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Ramazan Övüç (dk. 45+2) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Celal Hanalp (Afyonspor), Bertul Kocabaş, Selim Kayacı (Sarıyer)