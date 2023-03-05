TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - Sivas Belediyespor:0

TFF 2.
Lig 25. haftasında Afyonspor, evinde karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Ramazan Keleş, Bülent Korkmaz, Sinan Ertinğü
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Şiyar Kepir, Eren Tokat, Kaan Baysal, İlke Tankul, Olcay Şahan, Uygar Mert Zeybek (Batuhan Çakır dk.82 ?), Hüseyin Atakan Üner (Muhammet Mustafa Özbay dk. 70 ?), Eray Akar (Mustafa Özkasap dk. 80 ?), Muhammet Mahmut Emir (Melih Şencan dk. 88 ?)
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Gökhan Çetinus, Özkan Kılıçoğlu, Halil İbrahim Mızrap, Furkan Sağman (Oğuzhan Bozkurt dk. 58), Safa Gundak (Emre Balkı dk. 77 ?), Halil Köçer (Barış Bozdilki dk. 24), Mutlu Aksu Doğan (Güray Gazioğlu dk. 75 ?), Kaan Dorak, Mustafa Murat Uslu, Arda Keser,
Goller: Kaan Baysal (dk.38, 87), İlke Tankul (dk.77, 83) (Afyonspor)
Sarı kart: İlke Tankul, Alper Tursun, Şiyar Kepir (Afyonspor), Safa Gundak, Barış Bozdilki, (Sivas Belediyespor)