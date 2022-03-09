TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 - Somaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 22. hafta erteleme karşılaşmasında Afyonspor evinde karşılaştığı Somaspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Batuhan Gültek, Barış Çiçeksoyu, Sabri Öğe,
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Melik Derin (Celal Hanalp dk. 13), Alattin Hamza Ok (İsmail Haktan Odabaşı dk. 87 ?), Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk (İlke Tankul dk. 86 ?), Ömer İnan, Fatih Aktay (Doğukan Emeksiz dk. 46), Mithat Pala, Burak Çoban (Yakup Yiğit dk. 75 ?)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Oğuzhan Yıldırım, Mücahit Aslan, Onur Ulaş, Yılmaz Ceylan, Mustafa Şengül, Celal Emir Dede (Yasin Yıldız dk. 89 ?), Abdülkadir Beyazit (Melih Şencan dk. 89 ?), Ali Akkuş (Harun Kahraman dk. 86 ?), Özcan Kalman (Serkan Ömüray Gölükçü dk. 70 ?), Osman Hanoğlu
Goller: Erhan Şentürk (dk. 26, 74), Celal Hanalp (dk. 32), Doğukan Emeksiz (dk. 90) (Afyonspor), Abdulkadir Beyazit (dk. 23) (Somaspor)
Sarı kartlar: Taha Can Velioğlu, Mithat Pala (Afyonspor), Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)