TFF 2. Lig: Afyonspor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 1

Lig 29. haftasında Afyonspor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 5-1 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi

Afyonspor: Ahmet Daş, Eray Akar (Ege Özkayımoğlu dk. 65), Mete Yıldız, Muhammet Mahmut Emir, Melih Şencan (Eren Tokat dk. 40 ?), Kaan Baysal, İlke Tankul (Batuhan Çakır dk. 81 ?), Olcay Şahan, Uygar Mert Zeybek (Mustafa Erkasap dk. 65 ?), Hüseyin Atakan Üner (Süleyman Karakaş dk. 81 ?), İsmail Hakkı Doğan,

Tarsus İdman Yurdu: Mert Can Salık, Mert Temizkan, Mohammad Lıth Alzın, Yusuf Atım (İsmail Çetiner dk. 63 ?) Kerem Özer (Zafer Sarı dk. 82 ?), Tugay Cicili, Kayra Can Yavuz, Furkan Kara, Emre Kara, Yusuf Eren Arıca, Ege Can Yunus Öztürk dk. 63 ?)

Goller: İlke Tankul (dk. 5), Kaan Baysal (dk. 42), Atakan Üner (dk. 54 ve 57), Ege Özkayımoğlu (dk. 80) (Afyonspor), Yusuf Eren Arıca (dk. 8) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Kerem Özer, Tugay Cicili (Tarsus İdman Yurdu)