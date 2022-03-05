TFF 2. Lig: Afyonspor:2 - Diyarbekir Spor:0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Afyonspor evinde ağırladığı Diyarbekir Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Davut Dakul Çelik, İsmail Ertunç, Oğuzhan Yazır
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu, Melik Derin (Celal Hanalp dk. 56 ? ), Alattin Hamza Ok, Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk (Fatih Aktay dk. 87 ?), Ferhat Çulcuoğlu (Yakup Yiğit dk. 85 ?), Ömer İnan (Doğukan Emeksiz dk. 85 ?), Mithat Pala, Burak Çoban (Yavuz Selim Tek dk. 90 ?)
Diyarbekir Spor: Salih Şenbaş, Şaban Özel, Emir Can Sayar (Reşo Akın dk. 58 ?), Emrullah Sayar (Hakan Vapurluoğlu dk. 72 ?), Serdar Güncü (Furkan Özdemir dk. 82 ?), İbrahim Has, Şahin Şafakoğlu, Şerif Doğan, (Anıl Kara dk. 82 ?), Oğuzhan Kayar (Seymen Yağmur dk. 46 ?), Serhat Enes Çalışan, Cihan Aydın
Goller: Alper Tursun (dk.54), Mithat Pala (dk.65) (Afyonspor)
Sarı Kart: Celal Hanalp, Anıl Atağ, Alper Tursun (Afyonspor), Reşo Akın, Seymen Yağmur (Diyarbekir Spor)