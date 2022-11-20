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TFF 2. Lig: Afyonsporb: 2 - Memenem FK: 0

TFF 2.

Lig 15. hafta karşılaşmasında Menemen FK'yı ağırlayan Afyonspor, rakibini 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.



Stat: Zafer


Hakemler: Selim Özen, Çağlar Demirkıran, Emre Demirel


Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Şiyar Kepir (Mete Yıldız dk. 82 ?), Eren Tokat, Kaan Baysal, Olcay Şahan, Hüseyin Atakan Üner (Eray Akar dk. 77 ?), Muhammed Mustafa Özbay (Mert Zeybek dk. 77 ?), Ege Özkayımoğlu (Berat Tosun dk. 82), Muhammet Mahmur Emir, Yavuz Selim Tek


Menemen FK: Bora Göğmen, Ferhat Çulcuoğlu (Oğuzhan Aydoğan dk 84 ?), Ziya Alkurt, Emre Keskin, Ali Özgün, Seçkin Getbay (Mahmut Bilir dk.68), Muhammed Enes Yılmaz (Mertcan Açıkgöz dk. 46), Bedirhan Altunbaş (Ekrem Kayılıbal dk. 24, Atalay Gürel dk. 84 ?), Abdülkadir Öksüz, Gencer Cansev, Kadir Yazıcı


Goller: Hüseyin Atakan Üner (dk. 69), Berat Tosun (dk. 90+5) (Afyonspor)


Sarı Kartlar: Olcay Şahan, Mahmur Emir, Şiyar Kipar, Eray Akar (Afyonspor), Ziya Alkurt, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz, Kadir Yazıcı (Menemen FK)


Kırmızı Kart: Kaan Baysal (Afyonspor)

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