Ticaretle uğraşanlara müjde, o belgeler artık Afyonkarahisar'dan da alınabilecek

Müdür Taktak yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da ilçelerle birlikte yaklaşık 130 tane ürün belgelendirme dosyasının bulunduğunu ifade ederek, artık işletme sahiplerinin bu belgeleri alabilmek için şehir dışına gitme zorunda kalmayacağını açıkladı.

Afyonkarahisar'da temsilcilik olarak hizmet veren Türk Standartları Enstitüsü Ağustos ayı itibariyle Türk Standardları Enstitüsü Afyonkarahisar Belgelendirme Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı. Afyonkarahisar'da yeni görevine başlayan Bekir Sıtkı Taktak, basın mensupları ile bir araya gelerek, kurum ve kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi. TSE'nin 1954 yılında kurulduğunu kaydeden Müdür Taktak, “TSE her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18 Kasım 1960 tarihinde ve 132 sayılı kanunla kuruluşunu tamamladı. TSE Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla öne çıkmaktadır. Neden TSE dersek? Üretimin belirli programlarla yapılmasına yardımcı olur. Uygunluk kalite ve seri imalata imkan sağlar. Kayıp ve artıkları asgariye indirir. Verimliliği arttırır. Ticareti kolaylaştırır. Rekabeti geliştirir. Can ve mal güvenliğini sağlar. Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar gibi maddeleri ele alabiliriz” dedi.

"130 ürün belgelendirme dosyası Afyonkarahisar'a gelecek"

Afyonkarahisar'da ilk önce temsilcilik olarak başlayan TSE'nin Ağustos ayı itibariyle müdürlük vasfına taşındığını hatırlatan Taktak konuşmasına şöyle devam etti: “Önceden hizmetlerimizde hizmet yeri belgelendirme, ölçü ve tartı aletleri, asansör kontrol hizmetleri, araç kontrol hizmetleri, topraklama ve paratoner koruma ölçümleri yer alıyordu. Afyonkarahisar'da ürün belgelendirme müdürlüğü vasfını aldıktan sonra yeni çalışmalarımızı planlamaya başladık. İnşallah sene sonuna kadar kentimize ait dosyalarımızı Afyonkarahisar'a çekmiş olacağız. Tabi bu ne demek yaklaşık Afyonkarahisar'da ilçelerle birlikte 130 tane ürün belgelendirme dosyamız var. Bu dosyalarımızı Afyonkarahisar'a çektiğimizde ticaretle ve sanayi ile uğraşan kişiler ürün belgelendirme için diğer illere gitmek zorunda kalmayacak. Hizmeti direkt Afyonkarahisar'dan alabilecek. Böylelikle hem ekonomik olarak hem de zaman olarak biraz daha katma değer sağlamış olacağını düşüyoruz.”