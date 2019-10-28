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Ticari taksideki yolcu üzerinde tarihi eser çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 98 adet tarihi sikke ile 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde 98 adet tarihi sikke ile 6 parça tarihi eser ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde yapılan çalışmalar neticesinde yanında tarihi eser bulunduğu tespit edilen ve 03 T 0267 plakalı ticari taksi ile yolcu olarak seyir halinde bulunan şüpheli B.K isimli şahsın içinde bulunduğu ticari taksi durduruldu. Edinilen bilgilere göre, şüpheli B.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; 98 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küçük parçalar ele geçirildi.


Olay ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardında serbest bırakıldı.

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