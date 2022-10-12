Afyonkarahisar'da tip1 diyabetli çocuklar ve ailelerine beslenme ve psikoloji eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda tip1 diyabetli çocuklar ve aileleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'nde, eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Afyonkarahisar Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Abdurrahman Özdilekler, Afyonkarahisar Tip1 Diyabetli Çocuklar Derneği Başkanı Meryem Arı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, Başkan Yardımcısı Dr. M. Zahid Karadeniz, Şube Müdürü Duran Kıvanç ile tip 1 diyabetli çocuklar ve aileleri katıldı.

Toplantıda Başkan Arı' nın konuşmasının ardından Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Özgecan Demirbaş ‘'Tip 1 Diyabet Tanı- Tedavi ve Kontrollerin Önemi'' konusunda, Uzm. Diyetisyen Mine Münevver Yörük ‘Diyabette Beslenme' ve Psikolog Hübra Postallı'da ‘Diyabette Psikolojik Destek' konusunda sunumlarını yaptılar. Sunumların ardından karşılıklı soru cevap bölümüyle devam edildi.