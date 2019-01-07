İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tır şarampole devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolunun 20. kilometresi Sülümenli kavşağında meydana geldi. Ali Ö. idaresindeki 64 FP 984 plakalı tır, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde iken iddialara göre yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Ali Ö. kazada hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırılan sürücü Ali Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.