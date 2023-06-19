Tırın altına giren otomobildeki anne ve kızı ağır yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak kara yolu Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., idaresindeki, 06 BOM 640 plakalı otomobil Uşak istikametine seyir halindeyken yine kendisiyle aynı istikamette seyir halinde olan G.E.'nin idaresindeki 42 CZN 65 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonra çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada, 06 BOM 640 plakalı araç sürücüsü H.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı D. Y.'nin ağır yaralandığını belirleyerek, Afyonkarahisar Üniversite Devlet Hastanesine sevkini sağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tır sürücüsü G.E. göz altına alındı.