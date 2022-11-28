Tırın çarpıp şarampole savurduğu otomobilde 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın çarparak şarampole savurduğu otomobilde biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çay-Dinar karayolu Karaadilli beldesi yakınlarından meydana geldi. İddiaya göre, H.B.K idaresindeki 33 AFM 484 plakalı otomobile plakası belirlenemeyen bir tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü ile birlikte S.M., Ş.N.M., N.Y. ve H.K.M. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin çocuk olduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kaçtığı iddia edilen tır sürücüsünün bulunması içinde çalışma başlatıldı.