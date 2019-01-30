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Tırla çarpışan minibüs ikiye bölündü

Afyonkarahisar’da bir tırla çarpışan minibüse ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir tırla çarpışan minibüse ikiye bölündü, sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay-Bolvadin kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan minibüse tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Kazada henüz kimliği tespit edilemeyen ve ağır yaralanan minibüs şoförü olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı minibüs sürücüsü daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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