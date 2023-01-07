Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında tırın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Çatallı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Ö., idaresindeki 50 AAJ 839 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta Ahmet K., idaresindeki 34 PZC 96 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında duran ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıyı yaklaşık 15 dakika süren bir uğraşın ardından araç içerisinde çıkardı. Ahmet K., ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme ise devam ediyor.