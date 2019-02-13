Tırla soygun yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine tır ile gelen ve soygun yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar OSB'de hayvan ürünleri ticareti yapan bir şirkete 03 AAG 886 plakalı tır ile gelen şüpheliler, önce iş yeri bekçisini etkisiz hale getirdi.

İşyerinde bulunan değerli malzemeleri ve bir miktar parayı alıp kaçmak istedi. O esnada olay yerinden kaçan bekçiyi fark eden hırsızlar hiçbir şey almadan bölgeden uzaklaştı. İsmi öğrenilemeyen bekçi polisleri aradı. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın İ.Y.'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı sürdüren polis, olaya karıştıkları belirlenen kişilerin H.A., E.Ç., H.A., ve A.D. olduğunu belirledi. Yapılan operasyon ile şüpheliler Çobanlar ilçesinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüphelilerden A.D., emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden sonra nitelikli yağma ve kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.