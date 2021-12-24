Tırpan operasyonu kapsamında Afyonkarahisar'da 9 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde yurt genelinde 27 kentte suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ‘Tırpan' operasyonu Afyonkarahisar da uzadı. Polis ekiplerinin 17 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmatta ele geçirildi.

Ülke genelinde birçok ilde 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 389 şüpheli hakkında gözaltı kararı sonrası çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonun bir ayağı ise Afyonkarahisar'da yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon kapsamında kent merkezi, Dinar, Bolvadin, Çay, Çobanlar ilçeleri ile Isparta kent merkezinde önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 352 adet tabanca fişeği ve 12 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, Isparta'da gözaltına alınan şahıslarında Afyonkarahisar'a getirildikleri öğrenildi.