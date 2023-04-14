TOHM sporcuları Avrupa Şampiyonası yolunda

Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Merkezi'nde (TOHM) eğitim gören güreşçiler U20 Güreş Türkiye Şampiyonasından 3 gümüş, 1 bronz madalya ile 2 beşincilik derecesi elde ederken, Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya da hak kazandı.

Gazanfer Bilge U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 30 ilden yaklaşık 350 sporcunun katıldığı müsabakalar 10-13 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Merkezinde eğitim gören 14 sporcu katıldı. Toplamda 3 gümüş, 1 bronz madalya çıkaran sporcular Abdullah Toprak, Bekir Keser ve Yasin Yeşil ikinci olurken, M. Recep Arvaz üçüncü oldu. İsmet Aydın ve Nurettin Emin Kapalı'da müsabakaları beşinci olarak tamamladı. Sporcular Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.