TOKİ'nin Afyon'a yapacağı konutlar sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyası için oluşturulan tanıtım tırı, Afyonkarahisar'da vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan tır, Afyonkarahisar'a geldi. Tırı ziyaret eden vatandaşlar, yapılacak evleri sanal gerçeklik gözlüğü ile gezerek fikir sahibi oldu. Başvuruda bulunan ve bulunmayı düşünen vatandaşlar merak ettikleri konulara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezen vatandaşlar, projenin güzel ve ferah olduğunu, beklentilerini karşıladığını belirtti.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan yaptığı açıklamada, 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' kampanyasının Ege ve Akdeniz bölgelerinin koordinasyonunu sağladıklarını söyledi. Tanıtım tırının Afyonkarahisar'da olduğunu ifade eden Ayhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçirdi. Şartları taşıyan tüm vatandaşlarımız internet üzerinden başvuru yapabilirler” dedi. Öte yandan tırın Afyonkarahisar'dan sonra Uşak, ardından da Manisa ve İzmir'de olacağı kaydedildi.