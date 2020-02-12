Sinop'un Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Türkeli İlçesi Başkanı Murat Yıldırım, toplantı için geldiği Afyonkarahisar'da hayatını kaybetti. Yıldırım'ın naaşı memleketine götürülmek üzere sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Sinop'un Türkeli İlçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım (55), ziraat odalarının toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da hayatını kaybetti. Yıldırım, dün akşam saatlerinde bulunduğu otelde aniden fenalaştı. Yıldırım, otele çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yıldırım, hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın naaşı sabah saatlerinde Sinop'un Türkeli İlçesi'nden gelen ailesine teslim edildi. Afyonkarahisar MHP İl Yönetimi ve Merkez İlçe Başkanı Fahri Fevzi Kartal da cenaze işlemlerinden yakından ilgilenerek Yıldırım'ın ailesinin yanında oldu.

Öte yandan Murat Yıldırım'ın, geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.