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Toplu taşıma araçlarına el dezenfektanı konuldu

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.


Halkın yoğun kullandığı alanlarda Korona virüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran İscehisar Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alınan önlemler kapsamında ekipler ilçede bulunan ATM, kamu binası girişleri ve toplu taşıma araçlarına el dezenfektanları monte ettiler.


“Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın”


Dezenfekte çalışmaları hakkında açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin,: “Halkımızın sağlığı bizim için değerli. Korona virüs ve salgın risklerine karşı tüm tedbirleri alarak tehlikenin en aza inmesi için çalışıyoruz. Bu tedbirler kapsamında ilçemiz genelinde temizlik, dezenfekte işlemleri devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Toplu kullanım alanlarına el dezenfektanları koyduk. Vatandaşlarımızdan da yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar.” dedi.

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