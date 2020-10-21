İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toplu taşıma araçlarına korona denetimi

Afyonkarahisar’da Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı. Çok sayıda dolmuş ve halk otobüsünün denetlendiği uygulamada yolcular ve sürücüler maska ve mesafe konularında uyarıldı.


Afyonkarahisar'ın 4 noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlendi.


Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular Korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler. Denetimlerin toplu taşıma araç kullanımlarının yoğun olduğu saatlerde belirli aralıklarla devam edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.