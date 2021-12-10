İhlas Haber Ajansı

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Torbacı operasyonunda 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından sokak satıcıların yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap da ele geçirildi.


Olay, kent merkezinde meydana geldi. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatan ekipler M.P. (20) ve İ.G. (44) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst ve ev aramalarında ise 97 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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