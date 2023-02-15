Torbacılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 84 adet sentetik uyuşturucu, 6 bin 335 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ş.T., A.O.Ç. ve F.N.K., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.