Trafik dubalarını kıranlara belediye tepki gösterdi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde trafiği düzenlemek ve yanlış parkın önüne geçmek amacı ile dikilen sabit dubaların kırılmasına belediye tepki gösterdi.

Olayla ilgili İscehisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada olayın ilçe adına üzücü olduğu ifade edilerek, olayı gerçekleştiren sorumsuz sürücü ve kişilerin kınandığı kaydedildi. Açıklamada, “ Unutulmamalıdır ki ilçemizde yaptığımız tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına yapılmaktadır. Şahsın malına zarar vermek haram olduğu gibi kamu malına da zarar vermek haramdır. Her Müslümanın kamu malını kendi malı gibi koruması ve zarar verecek davranışlardan sakınması gerekir” ifadelerine yer verildi.