Trafik kazalarının önlenmesine yönelik sempozyum yapıldı

Afyonkarahisar'da trafik kazalarının önlenmesine yönelik sempozyum gerçekleştirildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kırsal alanlar ve yollarda trafik kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Güvenli Trafik, Güvenli Tarım" sempozyumuna katıldı. İl Jandarma komutanlığında gerçekleştirilen sempozyuma Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sempozyumda kazaların önüne geçilmesi amacıyla jandarma ve polis başta olmak üzere diğer kurumların alması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.