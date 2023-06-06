Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak trafik uyarı tabelasına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K., yönetimindeki 20 AEH 652 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarında trafik uyarı levhasına çarptı ardından şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan F.K.'yı ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.