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Trafo çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde trafoda çıkan yangın herkesi korkuttu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafoda çıkan yangın herkesi korkuttu.


Yangın, Çobankaya köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyü girişinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı trafo da küçük çaplı bir yangın çıktı. yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu acil bir şekilde Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

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