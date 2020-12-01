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Trafo üzerinde yanmış halde bulundu

Afyonkarahisar’da bir kişinin cansız bedeni trafo üzerinde yanmış halde bulundu.

Afyonkarahisar'da bir kişinin cansız bedeni trafo üzerinde yanmış halde bulundu.


Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi Soğan Kuyu mevkisindeki yüksek gerilim trafosu üzerinde yanmış erkek cesedini gören vatandaşlar durumu 155'e bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek gerilim trafosundan indirdiği cesedin Başmakçı Sulama Kooperatifinde görevli Süleyman Akoğlan'a ait olduğu öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Akoğlan'ın cansız bedeni Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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