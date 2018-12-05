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Trafo ve elektrik kablosu hırsızları yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde elektrik trafosu ve elektrik kablolarını çalan hırsızlar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde elektrik trafosu ve elektrik kablolarını çalan hırsızlar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalandı.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Demirbel köyü istikametinde faaliyet gösteren bir mermer ocağına ait elektrik trafosu ve elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine o bölgede hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda A.K. ve Ö.D. isimli 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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