İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafo yangını paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydan gelen trafo yangını paniğe sebep oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydan gelen trafo yangını paniğe sebep oldu.


Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde yaşanan olayda trafodan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın esnasında vatandaş ve esnaf arasında büyük panik yaşanırken, yangının söndürülmesinin ardından herkes raht bir nefes aldı.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.