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Traktörü tamir etmek için yaktığı ateşle yanarak can verdi

Afyonkarahisar’da traktörü çalışmayınca altına ateş yakan adam üzerine alev sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da traktörü çalışmayınca altına ateş yakan adam üzerine alev sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.



Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki Osman Solmaz, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki eski model traktörünü tamir etmek için motorun altına teneke içerisinde ateş yaktı. Altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda elbisesine sıçradı. Üzeri alev alan yaşlı adam traktörün altında yanarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Solmaz'ın cenazesi, Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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