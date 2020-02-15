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Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Sülümenli kabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Trenin 500 metre sürüklediği kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti.


Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte geçtiğimiz hafta da bariyerleri devirip geçmeye çalışan farklı bir ekmek kamyonetine tren çarpmış, sürücüsü de ağır yaralanmıştı.

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