TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı” 228 öğretmenin katılımı ile gerçekleşti.

Kent merkezi ve ilçelerdeki farklı okullardan gelen 228 öğretmenin katılımı ile “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Toplantısı” İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın katılımıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Dört farklı derslikte iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın'ın yanısıra Şube Müdürleri Betül Ersöz ve Mustafa Günay katıldı.

Toplantıda öğretmenlere hitap eden Milli Eğitim Müdürü Yalçın, “2013 yılında 17 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile başladığımız süreçte, 2019 yılında 74 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirerek birlikte güzel başarıya imza attık.2018 ve 2019 yılları Bilim Fuarı başvuruları ile gerçekleşen fuar sayısında ciddi fark var. 2023 yılında daha çok okulumuzun fuar yapabilmesi ve daha çok öğrencimizin çalışmalarda olabilmesi adına bu bilgilendirme toplantısını yapıyoruz. Bilgilendirme bugün anlatılanlarla sınırlı kalmayacak olup süreçte rehberlik faaliyetleri devam edecek. Yapacağınız bilim fuarı ile okullarınızdaki öğrencilere bilimin yol göstericiliğini hatırlatıp, özgüven kazandıracağınız için sizlere de şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı öğretmenlerin Bilim Fuarları hakkında bilgilendirilmeleriyle son buldu.