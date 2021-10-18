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Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan kazayla ilgili şok gelişme

Afyonkarahisar’da tüm Türkiye’nin yüreğini yakan ve 5 öğrenciyi hayattan kopartan servis kazasıyla ilgili İscehisar İl Milli Eğitim Müdürü ile Okul Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir görevden alındı.

Afyonkarahisar'da tüm Türkiye'nin yüreğini yakan ve 5 öğrenciyi hayattan kopartan servis kazasıyla ilgili İscehisar İl Milli Eğitim Müdürü ile Okul Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir görevden alındı.


Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yapmış, 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5 öğrenci de yaralanmıştı. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili servis şoförü ile servisin ihalesini alan araç sahibi tutuklanmıştı. Soruşturmanın devam ettiği acı kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Okul Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.


Kazaya ilişkin araştırma ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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