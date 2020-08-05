Tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu

Afyonkarahisar'da bir kamyonetin tünelde devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, bu sabah Afyonkarahisar-İzmir karayolu Karahisar Tünelinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişinde bir kamyonet devrildi. Kazada ölü ya da yaralı olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı. Kaza sonrası metrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler yaklaşık 1 saat boyunca yolun trafiğe açılmasını bekledi.