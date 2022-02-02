İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında üretim tekrar başladı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında çalışan 100’ün üzerinde işçinin özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün başlattığı üretimi durdurma eylemi, yönetimle yapılan görüşmeler sonrası bu sabah itibariyle sona erdi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında çalışan 100'ün üzerinde işçinin özlük haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün başlattığı üretimi durdurma eylemi, yönetimle yapılan görüşmeler sonrası bu sabah itibariyle sona erdi.


İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki Türk Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu Fabrikasında dün akşam eylem başladı. İşçilerin yaklaşık 2 yıl önce Kızılay bünyesinde kurulan yeni şirkete özlük hakları sabit kalmak koşulu ile geçtiklerini, ancak sonrasında kendilerine verilen maaş, ikramiye, giyecek ve yakacak yardımı gibi sosyal hakların verilmediğini öne sürerek başlattıkları eylemde üretim durduruldu. Dün geceden bu yana sendika temsilcileri ile fabrika yönetimi arasında devam eden görüşmelerin ardından üretim sabah tekrar başladı.


Yönetimin sendika temsilcilerinin taleplerinin bir hafta içerisinde gerçekleştirilmesi yönünde adım atılacağı yönünde taahhüt verdiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.