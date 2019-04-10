İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü Bolvadin'de de kutlandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.


Bolvadin Kaymakamlığı önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, İlçe Emniyet Müdürü AhmetGürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Mutlu İnce, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda polis katıldı.


İlçe Emniyet Müdürü Gürfidan, yaptığı açıklamasında; “Bugün polis teşkilatının 174. yılını personelimiz ve halkımızla hep beraber kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.