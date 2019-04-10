Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü Bolvadin'de de kutlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Bolvadin Kaymakamlığı önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, İlçe Emniyet Müdürü AhmetGürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Mutlu İnce, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda polis katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Gürfidan, yaptığı açıklamasında; “Bugün polis teşkilatının 174. yılını personelimiz ve halkımızla hep beraber kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.