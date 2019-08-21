İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri yapacak

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar’da gösteri yapacak.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri yapacak.


Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu'nun 97. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'a gelecek Türk Yıldızları gösteri yapacak. 26 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsünde yapılacak gösterilere tüm halk davetli. Türk Hava Kuvvetleri'ni ülkemizde ve dünyada başarıyla temsil eden Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemek isteyenler için 26 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'dan itibaren Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Anıtpark önünden ücretsiz araç kaldırılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.