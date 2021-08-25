Türk Yıldızları Tırı Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da nefes kesen gösteriler gerçekleştiren Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi'nin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı Türk Yıldızları ürün satış aracı, Zafer Kent Meydanı'nda stant açtı.

Türkiye'nin birçok şehrini gezen TY- Store Tırı, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Türk Yıldızları Akrobasi Timlerinin zasah gerçekleştirdiği gösteri sonrası Zafer Kent Meydanı'nda açılan Türk Yıldızları tırı standında, Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi'nin lisanslı ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği TY- Store Tırı ürün satış sorumluları, elde edilen gelirin şehit olan personel aileleri ve gazilere destek sağlayan Kartal Vakfı'na aktarıldığını ifade etti.

Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) tanıtarak disiplin ve etkinliğinin anlatılmasına katkıda bulunmak ve Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirerek gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmayı amaçlıyor.