Türkeş vefatının 26. yılında lokma hayrı ile yad edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılında lokma hayrı ile yad edildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Zafer Meydanında merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılı nedeniyle vatandaşlara lokma dağıtıldı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkan Diler, “Vuslata erişinin 26. seneyi devriyesi olan, hüzünle idrak ettiğimiz 4 Nisan günü merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnet ile anıyor, aziz hatıraları karşısında saygıyla durduğumuzu belirtmek istiyorum. Her ülkücünün, her Türk milliyetçisinin yoluna ışık olan fikir babası, hayat kavgamızın başrolü ve rol modeli bilinmelidir ki Başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir. Dava, akıl ve gönül her ülkücü için merhum Türkeş'tir. Başbuğumuza olan sözümüz münasebeti ile nesiller boyu koruyacağımız, yuvamız bildiğimiz Ülkü Ocaklarımız ve Milliyetçi Hareket Partimiz biz evlatlarına başbuğumuzun emanettir” dedi.