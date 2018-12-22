Türkiye Gerontoloji Ödülleri törenine Dinar ev sahipliği yaptı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi, Türkiye Gerontoloji Ödülleri törenine ev sahipliği yaptı.

Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar tarafından 2018 yılının yaşlanma ve yaşlılık alanında başarılı çalışmalar yapmış olan bilim insanlarının ve uygulayıcılarının ödüllendirildiği alanının en prestijli ödül töreni olan Türkiye Gerontoloji Ödülleri Dinar'da düzenledi.

Ödül programına Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Yakındoğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Gerontologlar Derneği Başkanı Uzm. Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal ile çok sayıda bilim insanı, öğrenci ve Dinarlı vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Dinar'da yapılması planlanan Alzheimer Merkezinin önümüzdeki döneme açılacağını vurguladı. Acar, “Türkiye Gerontoloji Ödüllerini bu yıl 3. kez Dinar'da yapıyoruz. Ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu taşıyorum. Böylesine devasa programların, birçok büyük şehrin bile cesaret edemediği törenlerin Dinar'da yapılması ilçe halkımızın ve belediyemizin kültürel alanda ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Dinarlı yaşlılarımız için dev projelere imza atacağız. Uzun yıllardır çalışmakta olduğumuz alzheimer evini inşallah hayata geçireceğiz. Bizler hangi zorlamalar ve baskılar ile karşılaşırsak karşılaşalım, mutlaka bu hizmetlerimizi inşallah en iyi şekilde devam ettireceğiz. İnanıyorum ki hem Dinarımıza hem de ülkemize bu konuda ciddi adımlar atılacak. Ve yaşlılık ile ilgili sorunlarımızı çözmeyle ilgili çabalarımız devam edecek” dedi.

Ödül programında konuşma yapan Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ise; “Dinar'da olmaktan gurur duyduğum konulardan birisi olan gerontoloji konusunda gerçekten güzel çalışmalar yapılmış. Bugün de ödül töreni ve ödüller verilecek. Tabii ki marifet iltifata tabidir. Bu konuda çalışma yapan bilim adamlarının insanlarımızın ödüllendirilmesi de gayet tabiidir. Teşvik edici olacaktır. İleri yaşlarda hepimizin hayat kalitesi ister istemez düşmeye başlıyor. Ama bilim sayesinde araştırma sayesinde bunların büyük çoğunluğunu çözmek mümkün.” dedi.

Uzm. Dr. Melih Vural ise yaptığı sunumunda alzheimer hastalığı hakkında bilgi verirken vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı.

10. Gerontoloji Ödül Töreninde ödülleri kapsamında; Bilim Hizmet dalında Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Prof. Dr. Zeynep Onur, Uzm. Dr. Melih Vural ödül alırken, Gerofuture ödülüne Arş. Gör. Çiğdem Demir Çelebi, Uygulama Hizmet ödülünü ise Mustafa Cengiz Çöpelli layık görüldü.