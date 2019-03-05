Türkiye haşhaş üretiminde ilk sırada

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleşen 'Haşhaş Yetiştiricilerini Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Bayer Türk Kimya Sanayi Ürün Müdürü Mustafa Dere, Türkiye'nin haşhaş üretiminde 70 bin hektar alanla ilk sırada yer aldığını belirtti.

Bolvadin Ziraat Odası başkanlığınca Haşhaş Yetiştiricilerini Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Bolvadin merkez ve kasabalarında haşhaş yetiştiriciliği yapan üreticilerin de katıldığı toplantıda Bayer Türk Kimya Sanayi Ürün Müdürü Mustafa Dere ve Bölge Sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet Üzüm; haşhaşta ot mücadelesi, hastalık mücadelesi, yüksek verim koşulları hakkında bilgi verdi.

Bolvadin Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Dayı yaptığı konuşmada, “Bolvadin Toprak Mahsulleri Şube Müdürlüğünün kapatıldığı yıldan buyana haşhaş ekiminin sahiplenilmedi ve ortaya çıkan bu eksikliği Ziraat Odası olarak gidermeye çalışmaktayız. Göreve geldiğim yıldan itibaren ekimin yaygınlaşması için elimizden gelen gayret ve özeni göstermekteyiz. İlçemizde Alkaloid Fabrikası'nın olması bölge çiftçilerine avantaj sağlamaktadır. Haşhaş ekim taahhüt döneminde yazımlar Ziraat Odamızda yapılacak ve konu ile ilgili yardımcı olacağız” dedi.

Türkiye'nin haşhaş üretiminde ilk sırada yer aldığını belirten Bayer Türk Kimya Ürün Müdürü Mustafa Dere toplantıda şunları dile getirdi:

“Dünyada haşhaş 140 bin hektar alanda üretilirken, Türkiye bu alanın yarısı olan 70 bin hektar üretim alanına sahip. Türkiye haşhaş, üretim alanının büyüklüğü ve işlendiği fabrikanın kapasitesiyle dünyada ilk sırada yer alıyor. 1938 yılından beri de üretimi, satışı ve ticareti Toprak Mahsulleri Ofisi'nin denetiminde sürdürülüyor. Ekim alanı ve üretim miktarı her yıl farklılaşmasına karşın Türkiye bu geleneksel üründe dünya liderliğini koruyor ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Değerli çiftçiler Haşhaş yetiştiriciliği önem arz eden bir durumdur. Hassas bir yetiştiriciliği olan Haşhaş, hastalık ve zararlılar ile mücadele etmek çok önemlidir. Zamanında ilaçlama ve gübreleme bu hususta çok önemlidir. Tarlada eksik olan elementler analiz yaptırmak suretiyle öğrenilerek gübreleme işlemi yapılmalıdır. Bilinçsiz ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kaliteli ve pazar payı yüksek ürünler üretmek hepimiz isteriz. Bundan dolayı belirtmiş olduğum ilaç ve gübre kullanım hususunda çok dikkatli olunmalı ve teknik destek alarak üretim yapmalıyız.”