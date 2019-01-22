Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasında Afyonkarahisar rüzgarı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçelerindeki öğrenciler, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) ve INTERSTENO Türk Grubu Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasında büyük başarı elde ettiler.

Bu yıl 14'ncüsü düzenlenen şampiyonaya 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki 175 okuldan toplam 787 öğrenci katıldı. İnternet üzerinden online olarak 0-12, 13-16 ve 17-20 yaş grubu 3 kategoride, ana dil ve çok dilli düzenlenen yarışlarda 18 madalya dağıtımı gerçekleşti. Bu madalyaların 14'ünü Afyonkarahisarlı öğrenci ve Afyonkarahisar'da yetişen öğrenciler kazandı.

Yapılan şampiyonada 0 - 12 yaş Küçükler kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan Nisan Maya Tunçoğlu dakikada net 88 sözcük; 13 - 16 yaş Öğrenciler kategorisinde Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencisi Efe Abdullah Taner dakikada net 89 sözcük; 17 - 20 yaş Gençler kategorisinde Afyonkarahisar/Şuhut Zafer Anadolu Lisesinden İlyas Pamukçu dakikada net 126 sözcüğü hatasız ve süratle yazarak kategorilerinin Türkiye Şampiyonu oldular.

Madalya töreninin, yarıyıl tatilinin ardından Şubat ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımları ile İstanbul'da yapılacağı belirtildi. 2019 Yılı Dünya İnternet Klâvye Şampiyonası kayıtları 4 Mart - 31 Mart 2019 tarihlerinde, yarışlar ise 1 Nisan - 6 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2019 Yılı Dünya Bilgisayar Klavye Yarışı İtalya'da 12-20 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu yarışa Türk Milli Takımımızın 40 yarışçı ile katılmasının planlandığı belirtildi.