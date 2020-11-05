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Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 - Karabükspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Afyonspor, Karabükspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Afyonspor bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


36. dakikada Görkem topla birlikte ceza sahasına girdiği sırada rakibinin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Yusuf Emre Kasal topu filelere gönderdi. 1-0


59. dakikada Hacı Mustafa'nın şık ara pasında topla buluşan Mert Polat kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


88. dakikada Karabükspor atağında sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada topu önünde bulan Berk yaptığı sert vuruşla takımının golünü attı. 2-1



Stat: Zafer


Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Serkan Gülçer, Fatih Söyler


Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun, Kağan Baysal (Savaş Tağa dk. 90 ?), Mert Polat Keklik (Ferhan Evren dk. 83 ?), Seyfettin Anıl Yaşar, Yavuz Selim Tek (Veysel Karani Ünal dk. 73), Yusuf Emre Kasal, Görkem Güven, Nazmi Can Doğan, Okan Yıldız, Hacı Mustafa Karabulut


Yedekler: Ahmet Daş, Mahmut Boz


Teknik Direktör: Ömer Zengin


Karabükspor: Derhat Yılmaz, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser, Ömer Faruk Yaylacı, Nazmi Can Başkara (Toykan Topuz dk. 42), Ömer Faruk Yılmaz, Cihan Aydın, Uğur can Yasin Tabak (Berk Kervankıran dk. 56), Ömer Çelik (Ahmet Enes Karataş dk. 70), Tuğrul Yavaşçı


Yedekler: Halil Tokur, Ahmet Enes Karataş, Doğukan Sabih Toksöz, Furkan Övün, Seyithan Kaba, Ahmet Yusuf Erakçıoğlu


Teknik Direktör: Mete Kahraman


Goller: Yusuf Kasal (dk. 36), Mert Polat Keklik (dk. 59) (Afyonspor), Berk Kervankıran (dk. 88) (Karabükspor)


Kırmızı Kart: Hacı Mustafa Karabulut (dk. 90) (Afyonspor)


Sarı Kartlar: Okan Yıldız (Afyonspor), Sezer Gündüz, Ömer Çelik, Toykan Topuz, Ahmet Enes Karataş (Karabükspor)

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