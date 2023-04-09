Türkiye Şampiyonası biletleri Afyon'da alınacak

Okul Sporları Tekvando grup müsabakaları 17 ilden 376 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar'da yapılıyor. Gruplarda derece elde eden sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde yapılan Okul Sporları Tekvando Gençler grup müsabakaları Afyonkarahisar'da yapılıyor. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan müsabakalar yarın sona erecek.

Müsabakaların ilk gününde genç kızlarda 42, 46, 52, 68 kilo ve genç erkeklerde 45, 51, 59 ve 68 kilolarda 120 sporcu mücadele ederken ikinci gününde kızlarda 44, 49 ve 59 kiloda erkeklerde 48, 55, 63 ve 78+ kilolarda 104 sporcu, 3. gününde kızlar 55, 63, 68 kiloda erkeklerde 73, 78 kilolarda 143 sporcu olmak üzere toplam 367 sporcu mücadele ediyor.

Açılış Seremonisi Düzenlendi

Spor Bilimleri Fakültesi Spor salonunda düzenlenen açılış seremonisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından konuşma yapan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, spor turizminin önemli şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar'da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek tüm sporculara başarılar diledi.