TYP alımlarını duyan vatandaşlar İŞKUR şubesine adeta akın etti

Çevre temizlik ve çeşitli branşlarda en az ilkokul mezunu personel alım başvuruları bugün başladı. Sabah erken saatlerde İŞKUR Şubesine gelen vatandaşlar iş başvurularını yapmak için mesai saatinin başlamasını bekledi. İŞKUR personelleri ise bekleyen vatandaşları iş başvurularının çoğunluğu nedeniyle sırayla içeriye aldı. İŞKUR tarafından Şuhut Belediyesine (20), İlçe Müftülüğüne (10), Karaadilli Belediyesine (7), İl Sağlık Müdürlüğüne ise (18) kişi alınacağı belirtildi. Bugün sabah saatlerinde başlayan iş başvurularına yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden İŞKUR Şubesi personelleri katılımın öğle saatlerinde 350 kişiyi bulduğunu belirtti.