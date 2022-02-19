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Üçlerkayasın'daki Frig eserleri daha fazla tanıtılacak

Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamımız Doğukan Koyuncu, Frig Vadisi’nin önemli bölgelerinden birisi olan Üçlerkayası köyünde turizm daha fazla canlandırılması noktasında muhtar ve köy sakinleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamımız Doğukan Koyuncu, Frig Vadisi'nin önemli bölgelerinden birisi olan Üçlerkayası köyünde turizm daha fazla canlandırılması noktasında muhtar ve köy sakinleri ile fikir alışverişinde bulundu.


Kaymakam Koyuncu, beraberindeki İl Genel Meclisi (İGM) İhsaniye Üyeleri ile birlikte Üçlerkayası köyünü ziyaret etti. Burada Köy Muhtarı Muammer Özçelik ile birlikte köyü gezen Kaymakam Koyuncu, burada köy sakinleri ile birlikte son yıllarda Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen projeler ile adeta küllerinden yeniden doğan Frig Vadisi'nin köy içerisinde kalan eserlerinin turizme daha fazla kazandırılması noktasında fikir alışverişinden bulundu. Kaymakam Koyuncu ziyarette ayrıca köy sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

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