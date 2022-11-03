Ucuz halı almak için yoğunluk oluşturdular

Afyonkarahisar'da açılan bir halı mağazasının ucuza halı satacağı haberini alan vatandaşlar dükkan önünde büyük kalabalık oluştururken, vatandaşlar halı almak için adeta bir birleri ile yarıştı.

Dinar ilçe merkezinde bir halı mağazası elinde olan halıları ucuza satacağı yönünde günler öncesinden reklam yapınca vatandaşlar dükkan önüne yığıldı. Mağazasının kapılarının açılmasıyla müşteriler içeri akın ederken, vatandaşlar ucuz halı almak için adeta bir birleri ile yarıştı. Aldıkları halıları sırtlayan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, açılışta izdiham yaşanmaması için mağaza görevlileri yoğun çaba gösterdi.