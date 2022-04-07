Ülkü Ocakları iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ramazan ayında birik ve beraberliğin en üst noktaya çıktığını söyleyen Diler, gençlerin bilinçli bir nesil olarak yetişmesi noktasında önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Her yıl geleneksel hala gelen iftar buluşmalarında Afyonkarahisar Ülkü Ocakları, basın mensupları ile bir araya geldi. İftar yemeğinde, konuşan Diler, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına bizleri kavuşturan Cenab-ı Hak'a şükrediyorum. Ülkü Ocakları olarak, özellikle üniversite, lise ve ortaokul düzeyi olmak üzere bilinçli bir genç nesil yetiştirmek için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Özellikle akademik anlamda önemli projeler üzerinde bir birinden değerli isimlerle gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Ülkücü camia olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için çalışmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.