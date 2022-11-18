'Uluslararası Turizm Kongresi' istişare toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da düzenlenecek 16. Uluslararası Turizm Kongresi'nin istişare toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Vekilimiz Uğur Kolsuz kentin otel, restoran ve turizm işletmecilerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda 16. Uluslararası Turizm Ticaret Kongresi istişare edilerek, kongrede Afyonkarahisar'ın termal turizminin ön palanda tutulması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz toplantıda yaptığı konuşmada, kentte yapılan turizm tanıtım çalışmaları ile Afyonkarahisar Valiliği ve kurumların işbirliğinde turizm sektörünün katılımıyla gerçekleştirilecek olan İzmir fuarı üzerinde değerlendirmede bulundu. Kolsuz, Afyonkarahisar'ın uluslararası arenada turizm sektöründeki rekabet edebilirliğini artırabilmek için yurt dışında düzenlenen fuarlarda turizm sektörü ile birlikte daha çok yer alması gerektiğini, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunacaklarını belirtti.

Toplantı sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.